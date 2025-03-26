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"С праздником Новруз с исконно азербайджанской земли" - ВИДЕО из центра Иревана

Блогер, находясь в центре Еревана, поздравил азербайджанцев и весь тюркский мир с праздником Новруз. Как передает Day.Az, серия видеороликов опубликована в TikTok. "Приветствую из Иревана, исконно азербайджанской, земли весь тюрский мир.