https://news.day.az/society/1739863.html "С праздником Новруз с исконно азербайджанской земли" - ВИДЕО из центра Иревана Блогер, находясь в центре Еревана, поздравил азербайджанцев и весь тюркский мир с праздником Новруз. Как передает Day.Az, серия видеороликов опубликована в TikTok. "Приветствую из Иревана, исконно азербайджанской, земли весь тюрский мир.
"С праздником Новруз с исконно азербайджанской земли" - ВИДЕО из центра Иревана
Блогер, находясь в центре Иревана, поздравил азербайджанцев и весь тюркский мир с праздником Новруз.
Как передает Day.Az, серия видеороликов опубликована в TikTok.
"Приветствую из Иревана, исконно азербайджанской земли, весь тюркский мир. С праздником Новруз", - сказал блогер, который исполнил песню "Anadır Arzulara Hər Zaman Qarabağ" на центральной площади.
Представляем вашему вниманию это видео:
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