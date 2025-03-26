"С праздником Новруз с исконно азербайджанской земли"

Блогер, находясь в центре Иревана, поздравил азербайджанцев и весь тюркский мир с праздником Новруз.

Как передает Day.Az, серия видеороликов опубликована в TikTok.

"Приветствую из Иревана, исконно азербайджанской земли, весь тюркский мир. С праздником Новруз", - сказал блогер, который исполнил песню "Anadır Arzulara Hər Zaman Qarabağ" на центральной площади.

Представляем вашему вниманию это видео: