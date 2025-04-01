https://news.day.az/society/1741036.html Важная новость для желающих совершить хадж Срок приема документов для совершения хаджа продлен до середины апреля. Об этом в ответ на запрос АПА сообщил руководитель электронной системы хаджа УМК Вюсал Джахангири, передает Day.Az. Отметим, что стоимость пакета для хаджа на одного человека составляет 5950 долларов США. Это единый пакет, включающий авиаперелет.
Важная новость для желающих совершить хадж
Срок приема документов для совершения хаджа продлен до середины апреля.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщил руководитель электронной системы хаджа УМК Вюсал Джахангири, передает Day.Az.
Отметим, что стоимость пакета для хаджа на одного человека составляет 5950 долларов США. Это единый пакет, включающий авиаперелет.
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