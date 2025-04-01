Мощный взрыв в Малайзии, десятки раненых - ВИДЕО
Крупный взрыв произошел на газопроводе в районе Субанг-Джая, недалеко от Куала-Лумпура (Малайзия).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Malay Mail.
В результате взрыва 33 человека получили ранения, из них 6 были госпитализированы.
Отмечается, что газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas.
Пожар охватил участок газопровода длиной около 500 м, при этом пламя поднимается высоко в небо.
Проводится эвакуация жителей близлежащего жилого района Аван. Власти подтвердили, что расположенная рядом автозаправочная станция Petronas не пострадала - горит только основной газопровод.
"Газопровод перекрыт, но пожар будет продолжаться до тех пор, пока не выгорит оставшийся газ. Огонь распространился на несколько жилых домов, точное количество пострадавших построек пока неизвестно", - сообщили в пожарной службе города.
Ведутся работы по ликвидации возгорания, добавили в ведомстве.
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