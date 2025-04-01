Мощный взрыв в Малайзии, десятки раненых

Крупный взрыв произошел на газопроводе в районе Субанг-Джая, недалеко от Куала-Лумпура (Малайзия).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Malay Mail.

В результате взрыва 33 человека получили ранения, из них 6 были госпитализированы.

Отмечается, что газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas.

Пожар охватил участок газопровода длиной около 500 м, при этом пламя поднимается высоко в небо.

Проводится эвакуация жителей близлежащего жилого района Аван. Власти подтвердили, что расположенная рядом автозаправочная станция Petronas не пострадала - горит только основной газопровод.

"Газопровод перекрыт, но пожар будет продолжаться до тех пор, пока не выгорит оставшийся газ. Огонь распространился на несколько жилых домов, точное количество пострадавших построек пока неизвестно", - сообщили в пожарной службе города.

Ведутся работы по ликвидации возгорания, добавили в ведомстве.