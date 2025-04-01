https://news.day.az/society/1740972.html Оперативная работа МЧС: скольких удалось спасти? - ВИДЕО В праздничные дни был 501 выезд на пожар, спасены 53 человека. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС. Силы МЧС в праздничные дни спасли 53 человека, в том числе 9 детей, были эвакуированы 28 человек, 6 человек получили травмы, обнаружены и переданы тела 11 человек.
Оперативная работа МЧС: скольких удалось спасти? - ВИДЕО
В праздничные дни был 501 выезд на пожар, спасены 53 человека.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС.
Силы МЧС в праздничные дни спасли 53 человека, в том числе 9 детей, были эвакуированы 28 человек, 6 человек получили травмы, обнаружены и переданы тела 11 человек.
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