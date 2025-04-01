https://news.day.az/society/1740972.html

Оперативная работа МЧС: скольких удалось спасти? - ВИДЕО

В праздничные дни был 501 выезд на пожар, спасены 53 человека. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС. Силы МЧС в праздничные дни спасли 53 человека, в том числе 9 детей, были эвакуированы 28 человек, 6 человек получили травмы, обнаружены и переданы тела 11 человек.