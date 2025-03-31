Какой будет погода в Азербайджане в апреле?

Обнародован прогноз погоды в апреле на территории Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В апреле на всей территории страны будет наблюдаться переменчивая погода.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в апреле будет преимущественно близка к климатической норме, а местами превысит ее на 1-2 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, а в некоторых районах несколько выше.

В первые дни апреля в Азербайджане осадков не ожидается, однако в некоторых северных и западных регионах ожидаются дожди, грозы и будет преобладать северо-западный ветер.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 11-13 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1 градус выше. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в отдельные дни 25-30 градусов тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме, а местами несколько превысит ее (норма 23-33 мм).