Цена на золото бьет очередной рекорд

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, подорожав на 0,79% - до $3 175,09 за тройскую унцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, стоимость июньских фьючерсов на серебро выросла на 0,72%, составив $34,086 за тройскую унцию.