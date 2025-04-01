Запад не должен исключать неудобных лиц из политического процесса

Страны Запада должны поддерживать демократические ценности не только на словах, не следует исключать неудобных фигур из политического процесса.

Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс прокомментировала приговор главе парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Мы осведомлены о приговоре. И в целом я бы направила вас к французским властям за дальнейшими комментариями по поводу этого юридического решения. Мы также вспомним высказывания вице-президента [США Джей Ди Вэнса] на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля в защиту свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса", - сказала Брюс на брифинге. "Мы как Запад должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими", - указала Брюс.

"Исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивную и коррумпированную юридическую войну, которая ведется против президента [США Дональда] Трампа здесь, в Соединенных Штатах", - продолжила руководитель пресс-службы Госдепа. "Здесь, в Соединенных Штатах, мы поддерживаем право каждого публично высказывать свое мнение, соглашаться или не соглашаться", - резюмировала она.