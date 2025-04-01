https://news.day.az/officialchronicle/1741034.html Президент Ильхам Алиев принял советника Президента Ирана по политическим вопросам - ФОТО 1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника Президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял советника Президента Ирана по политическим вопросам - ФОТО
1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника Президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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