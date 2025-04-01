В Европе снова дорожает газ

Средняя цена газа в Европе по итогам первого квартала выросла более чем в 1,6 раза год к году - до почти 509 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в то же время котировки в ходе отопительного сезона подскочили на 36 процентов из-за высоких темпов отбора из подземных хранилищ.

По данным ICE, за прошедшую зиму стоимость газа и вовсе выросла в 1,5 раза - до 516 долларов.

Средняя цена газа в марте опустилась на 14 процентов в сравнении с февралем, до около 467 долларов, однако оказалась в 1,5 раза выше, чем в марте 2024 года. 31 марта торги закрылись на уровне 450 долларов - это на пять процентов ниже по сравнению с концом прошлого месяца.