Пассажиры задержанного рейса Баку-Нахчыван вылетели другим самолетом

Пассажиры рейса J2-261 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Нахчыван и задержанного по техническим причинам, были отправлены другим воздушным судном. 

Самолет вылетел в Нахчыван в 09:15 по местному времени.

Об этом сказали во вторник Day.Az в AZAL.