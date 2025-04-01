https://news.day.az/tourism/1740985.html Пассажиры задержанного рейса Баку-Нахчыван вылетели другим самолетом Пассажиры рейса J2-261 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Нахчыван и задержанного по техническим причинам, были отправлены другим воздушным судном. Самолет вылетел в Нахчыван в 09:15 по местному времени. Об этом сказали в понедельник Day.Az в AZAL.
Пассажиры задержанного рейса Баку-Нахчыван вылетели другим самолетом
Пассажиры рейса J2-261 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Нахчыван и задержанного по техническим причинам, были отправлены другим воздушным судном.
Самолет вылетел в Нахчыван в 09:15 по местному времени.
Об этом сказали во вторник Day.Az в AZAL.
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