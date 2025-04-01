https://news.day.az/tourism/1740985.html

Пассажиры задержанного рейса Баку-Нахчыван вылетели другим самолетом

Пассажиры рейса J2-261 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Нахчыван и задержанного по техническим причинам, были отправлены другим воздушным судном. Самолет вылетел в Нахчыван в 09:15 по местному времени. Об этом сказали в понедельник Day.Az в AZAL.