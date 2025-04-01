https://news.day.az/society/1741035.html Как новая тенденция меняет рынок жилья в Азербайджане? - ВИДЕО В Азербайджане растет спрос на мобильные дома. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, покупатели считают, что приобретение такого передвижного жилья выгоднее, чем строительство дома. Эксперты отмечают, что рост интереса к таким домам окажет влияние и на рынок недвижимости.
Как новая тенденция меняет рынок жилья в Азербайджане? - ВИДЕО
В Азербайджане растет спрос на мобильные дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, покупатели считают, что приобретение такого передвижного жилья выгоднее, чем строительство дома.
Эксперты отмечают, что рост интереса к таким домам окажет влияние и на рынок недвижимости.
С другой стороны, поскольку дом является передвижным, на него не требуется получение выписки из реестра, а для подключения к коммунальным сетям достаточно утвердить проект в исполнительном органе.
Подробнее - в репортаже Xəzər Xəbər:
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