Почему водители получают штрафы за чужие нарушения?

Штраф за административное нарушение, совершенное одним водителем, ошибочно направляется другому владельцу транспортного средства с похожими государственными номерными знаками. В последние годы такие случаи стали встречаться все чаще. Но почему же специальные технические средства не могут различить эти номера?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, системы могут неверно распознавать символы, принимая, например, "P" за "B", "C" за "O", "O" за "Q", а также путать "3" с "8" или "6" с "0". В результате штрафы приходят не тем водителям.

Более того, в зависимости от вида нарушения может ошибочно начисляться штрафной балл.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов пояснил, что в работе радарных систем иногда возникают технические сбои, но они оперативно устраняются.

Если водитель сталкивается с подобной ситуацией, он должен обратиться на горячую линию 902 Главного управления дорожной полиции, указав государственный номер и марку своего автомобиля. После проверки выясняется, что нарушение совершил другой водитель, и штраф, а также баллы, если они были начислены, перенаправляются истинному нарушителю.

Полиция рекомендует водителям содержать номерные знаки в чистоте и при обнаружении повреждений цифр или букв сразу устранять неисправность, чтобы избежать подобных ошибок.

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