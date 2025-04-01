https://news.day.az/world/1740993.html Три азиатские страны решили совместно отреагировать на пошлины США КНР, Япония и Южная Корея решили совместно отреагировать на пошлины США и укрепить сотрудничество между тремя странами. Об этом сообщило гонконгское издание The Standard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Три азиатские страны решили совместно отреагировать на пошлины США
КНР, Япония и Южная Корея решили совместно отреагировать на пошлины США и укрепить сотрудничество между тремя странами. Об этом сообщило гонконгское издание The Standard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, Китай заинтересован в закупке микросхем у Японии и Южной Кореи, которые, в свою очередь, стремятся импортировать из КНР полупроводниковое сырье. Таким образом, три азиатские страны договорились укрепить сотрудничество в сфере поставок.
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