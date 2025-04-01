Игра на два фронта доведет Ереван до плохого конца

Никол Пашинян прекрасно понимает, что без поддержки Российской Федерации армянской государственности не выжить. Игра на два фронта может довести Ереван до плохого конца.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований (РФ) стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Пашинян видит, что это не нравится уже и его собственному обществу, отметил политолог. Митинги против американских лабораторий - это далеко не случайность. Это посыл, в том числе руководству Армении, которое не допускало ранее в эти лаборатории российских специалистов.

"Сейчас мы видим заявление Никола Пашиняна о том, что он поедет в Москву на 80-летие Победы, Армения прекратила упорствовать по двум последним несогласованным пунктам текста мирного соглашения с Азербайджаном. Это хорошие признаки определенной смены вектора армянским руководством, но их недостаточно для того, чтобы признать, что Армения поумнела. Их недостаточно и для того, чтобы однозначно говорить о возвращении Армении под крыло России. Так, недавно парламент этой страны принял законопроект о начале процесса вступления ее в Европейский Союз. Однако вступление в ЕС долгий процесс, и за это время Евросоюза может не стать, а Россия она останется рядом. Собираться вступать в ЕС и одновременно демонстрировать Москве свое дружеское расположение - это нормально для двойственной армянской политики. Однако российская сторона достаточно четко дала понять Еревану, что если тот возьмет конкретный курс на Евросоюз, то ему придется попрощаться с ЕАЭС, а от ЕАЭС Армения получает гораздо больше плюшек, чем в перспективе может получить от ЕС", - сказал Михайлов.

По мнению нашего собеседника, Армения не может не делать выводов из ситуации на российско-украинском фронте и из того, что Евросоюз остался за дверью переговоров по Украине, которые ведут только США и Россия. И Ереван, конечно, беспокоится, потому что в Москве вряд ли забудут обнимашки Пашиняна с президентом Зеленским. Эти и прочие жесты очень невыгодно выставляли Армению перед Россией, и Ереван теперь пытается замаливать грехи.

"Хочу подчеркнуть, что Россия всегда занимала очень выдержанную позицию по отношению к выкрутасам Еревана. Да, она выступала против действий армянского руководства, да, в Москве предупреждали, что заморозка членства в ОДКБ не идет на пользу самой Армении, указывали, что доносившиеся из Еревана несправедливые обвинения в адрес России тоже не добавляют позитива. При этом не делалось никаких резких шагов, что давало возможность Пашиняну как-то выкручиваться.

На мой взгляд, возвращение Армении в лоно России выгодно и Азербайджану. Теперь любые вопросы будет легче решать. Когда под гарантии России было подписано трехстороннее заявление, в нем была расписана полностью дорожная карта движения к миру. А потом вмешался Евросоюз, начались снова армянские провокации, а Брюссель пытался перетянуть одеяло на себя в ущерб азербайджанским и российским интересам. Сейчас снова появилась надежда, что мир все-таки будет подписан. И, конечно же, на выгодных Азербайджану, как победителю, условиях. Азербайджану не нужно лишнее, он лишь хочет получить свое.

Что ж, будем наблюдать. Пока что говорить однозначно, что Армения отвернулась от Евросоюза, не стоит. Это не так. Ереван выжидает и смотрит, к кому приткнуться. Евросоюз очень слаб сейчас и не способен ни на какие действия. Если Россия договорится с США, то распределение сфер влияния между державами позитивно скажется на мироустройстве и на мире на Южном Кавказе", - резюмировал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева