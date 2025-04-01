Опасный перекресток в бакинском поселке вызывает тревогу у водителей

Водители, стремясь избежать пробок на трассе Баку-Сумгайыт, предпочитают альтернативный путь через улицу Рашида Исмаилова в Баладжары. Однако отсутствие необходимых дорожных знаков на перекрестке создает предпосылки для ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, местные жители отмечают высокую скорость движения автомобилей, что увеличивает вероятность столкновений с транспортным средством, выезжающим из поселка. В результате чего аварии на этом участке происходят регулярно.

Водители отмечают, что здесь никто не пропускает другие машины, а резкие перестроения стали нормой. Они считают, что установка светофоров, знаков и ограничителей скорости помогла бы снизить аварийность.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что в рамках Госпрограммы на 2025-2030 годы будут предложены меры по оптимизации дорожного движения на трассе Баку-Сумгайыт.

Тем временем в Центре интеллектуального управления транспортом намерены изучить ситуацию и после анализа принять соответствующие решения.

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