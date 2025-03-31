США ударили по аэродрому в Сане

Соединенных Штатов нанесли серию ударов по авиабазе Эд-Дайлами в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

"США нанесли три авиаудара по тайникам с оружием хуситов на авиабазе Эд-Дайлами", - утверждают собеседники канала.

По их сведениям, в небе над Саной также зафиксировано интенсивное движение самолетов американских ВВС.

О жертвах или раненых в результате авианалета не сообщалось.