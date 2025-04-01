Орбан заявил о разложении Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что страны Евросоюза (ЕС) в настоящее время переживают "дарвиновский момент".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, но для союза это означает не эволюцию, а разложение, написал он в соцсети Х.

Так венгерский премьер отреагировал на публикацию британской газеты Financial Times о том, что ЕС планирует усилить давление на страну, так как ее особая политика негативно сказывается на всем европейском сообществе, для которого наступает "дарвиновский момент, когда оно или приспособится, или умрет".

"Они хотят превратить ЕС из мирного в военный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны сопротивляться, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан.