Сторонники Асада обстреляли патруль сил безопасности Сирии

Патруль подчиняющихся новым властям Сирии сил безопасности попал под обстрел вооруженных сторонников бывшего президента страны Башара Асада в окрестностях Дамаска.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД переходного правительства арабской республики в своем официальном Telegram-канале.

"В результате столкновения двое нападавших были убиты, еще несколько получили ранения", - говорится в тексте. Инцидент произошел в населенном пункте Наджха, расположенном к югу от сирийской столицы. После произошедшего патруль был укреплен дополнительными силами, а территория оцеплена. В районе были обнаружены оружие и боеприпасы, оставленные нападавшими, части из которых удалось скрыться.

24 марта в горных районах на границе провинций Латакия и Идлиб были задержаны 15 вооруженных сторонников экс-президента. Еще несколько групп, связанных с бывшим режимом, выявлены в районе города Хан-Шейхун, где проводилась зачистка местности.

6-10 марта подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности подавили вооруженные выступления в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. В результате столкновений погибли свыше 1,5 тыс. человек.