США применят "другие варианты" действий, если Иран откажется от переговоров

Администрация США применит "другие варианты" действий, если Иран откажется от переговоров по своей ядерной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Как мы знаем, президент [США Дональд Трамп] выразил готовность обсудить сделку с Ираном. Президент дал ясно понять, что он будет использовать другие варианты, которые будут очень плохими для Ирана, если иранский режим не захочет заключать сделку", - сказала она.

"Как сказал президент, у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Он также ясно дал понять, что Соединенные Штаты не могут допустить этого", - добавила Брюс.

30 марта Трамп заявил, что через две недели собирается ввести в отношении Ирана вторичные пошлины, если не будет достигнуто никакого прогресса на переговорах по иранской ядерной программе. Он пригрозил тем, что в случае полного отказа от заключения сделки исламскую республику ждут невиданные бомбардировки.

Со своей стороны верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отвечая на угрозы Трампа, заявил, что не верит в возможность военной интервенции США, но если Вашингтон попробует поднять мятеж в исламской республике, то получит жесткий ответ.