Продаются фейковые смартфоны Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung предостерегла пользователей от покупки поддельных смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание SamMobile.

28 марта компания опубликовала на своем австралийском сайте предупреждение о том, что некоторые магазины электроники и маркетплейсы заполонили поддельные телефоны. В фирме заметили, что продавцы выдают некачественные подделки за настоящие смартфоны Samsung, нелегально используя зарегистрированные товарные знаки.

"Чтобы избежать покупки поддельного продукта, мы настоятельно рекомендуем приобретать смартфоны только в нашем официальном интернет-магазине и у авторизованных продавцов", - заявили в корпорации.

Журналисты SamMobile заметили, что некоторые недобросовестные компании научились подделывать смартфоны. Однако фейковые устройства обычно можно легко обнаружить, так как их продают заметно дешевле оригинальных. "Также такие гаджеты изготовлены дешево, в большинстве случаев с использованием недостаточно качественного оборудования", - рассказали авторы. Также специалисты подчеркнули, что фейковые телефоны Samsung не имеют поддержку обновлениями Android и гарантии от производителя.