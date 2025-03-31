https://news.day.az/world/1740892.html ЕС готов ввести новые санкции против России Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция готовы ввести новые санкции против России из-за войны в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД шести стран и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.
ЕС готов ввести новые санкции против России
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция готовы ввести новые санкции против России из-за войны в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД шести стран и главы дипломатии ЕС Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.
"Мы также готовы оказывать большее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций", - отмечается в заявлении.
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