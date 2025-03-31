https://news.day.az/world/1740874.html Взрыв в мечети в Узбекистане, есть погибшие и пострадавшие Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана. Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Взрыв в мечети в Узбекистане, есть погибшие и пострадавшие
Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
"В результате взрыва погибли 3 человека, 10 пострадавших граждан были доставлены в медучреждения", - говорится в публикации министерства на его Telegram-канале.
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