есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

"В результате взрыва погибли 3 человека, 10 пострадавших граждан были доставлены в медучреждения", - говорится в публикации министерства на его Telegram-канале.