https://news.day.az/world/1740895.html Столкновения с полицией во Франции - ВИДЕО Жители одного из "спальных районов" Франции недовольны заехавшими к ним машинами полиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Столкновения с полицией во Франции - ВИДЕО
Жители одного из "спальных районов" Франции недовольны заехавшими к ним машинами полиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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