ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ начинают с апреля постепенное наращивание добычи нефти после длительного периода добровольных сокращений - с начала 2024 года эти страны снижали производство суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) для балансировки рынка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, добровольных сокращений добычи с начала 2024 года придерживались Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир. Постепенное восстановление производства было изначально запланировано на октябрь 2024 года, однако это решение несколько раз переносилось. В итоге увеличение добычи начинается с апреля. По подсчетам ТАСС, в апреле страны ОПЕК+ должны нарастить добычу на 88 тыс. б/с с учетом обязательств по компенсации сверхдобычи некоторыми участниками альянса.

Возвращение на рынок сокращенных 2,2 млн б/с продлится с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года. К этому сроку Россия должна будет восстановить добычу до 9,949 млн б/с, а Саудовская Аравия - до 9,978 млн б/с. Сейчас обе страны должны добывать 8,978 млн б/с. При этом ОПЕК+ допускает, что наращивание добычи может быть приостановлено, или же альянс и вовсе может вернуться к сокращениям производства в зависимости от ситуации на рынке.

При этом не все страны ОПЕК+ полностью соблюдали обязательства по сокращению добычи нефти с начала 2024 года. Изначально среди "нарушителей" договоренностей были Ирак, Казахстан и Россия, которые должны были компенсировать все свои задолженности по сокращению производства к июню 2026 года.

Однако в конце марта ОПЕК опубликовала обновленный график компенсаций сверхдобычи, в который попали уже 7 из 8 стран ОПЕК+, которые придерживались добровольных сокращений. Все свои обязательства по снижению добычи полностью исполнял только Алжир. Остальные же страны должны с марта 2025 года по июнь 2026 года компенсировать недосокращение добычи нефти в объеме 4,203 млн б/с. В апреле объем компенсации долгов всех семи стран по снижению производства составит 249 тыс. б/с.