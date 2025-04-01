https://news.day.az/politics/1740946.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу. Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Было отмечено, что 19 марта примерно в 14:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Заркенд, Зод, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Истису, Ханазах и Хазнавар Басаркечарского и Горусского районов, подвергли прерывистому обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
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