https://news.day.az/world/1740894.html Американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере - ВИДЕО Трех американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере, который пропал в болоте на полигоне во время учений в Литве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Поиски четвертого члена экипажа продолжаются. Представляем вашему вниманию данное видео:
Американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере - ВИДЕО
Трех американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере, который пропал в болоте на полигоне во время учений в Литве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Поиски четвертого члена экипажа продолжаются.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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