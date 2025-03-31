https://news.day.az/world/1740894.html

Американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере - ВИДЕО

Трех американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере, который пропал в болоте на полигоне во время учений в Литве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Поиски четвертого члена экипажа продолжаются. Представляем вашему вниманию данное видео: