Американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере

Трех американских солдат обнаружили мертвыми в бронетранспортере, который пропал в болоте на полигоне во время учений в Литве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Поиски четвертого члена экипажа продолжаются.

Представляем вашему вниманию данное видео: