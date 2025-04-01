Владельцы этих автомобилей в Азербайджане могут столкнуться с серьезными проблемами

В Азербайджане наблюдается рост количества автомобилей, у которых рулевое управление было перенесено с правой стороны на левую.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, основным фактором, привлекающим покупателей, является более низкая стоимость таких автомобилей по сравнению с изначально леворульными моделями.

Однако специалисты предупреждают: подобные машины представляют повышенную опасность как в плане дорожно-транспортных происшествий, так и в плане риска возгораний.

По словам эксперта по продаже автомобилей Эльдениза Джафарова, такие переделки серьезно снижают уровень безопасности, а вероятность аварии при эксплуатации подобных автомобилей существенно возрастает. Он подчеркнул, что многие потребители, стремясь сэкономить, не осознают возможные последствия.

Хотя ввоз автомобилей с правым рулем запрещен в Азербайджане с 1998 года, эксплуатация машин, ввезенных до этой даты, все еще разрешена. Тем не менее, переделанные автомобили продолжают появляться на дорогах, особенно в сегменте бюджетного транспорта.