На 18 улицах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
17. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
18. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).
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