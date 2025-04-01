На 18 улицах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

17. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

18. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).