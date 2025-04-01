Армения на пороге экономического краха

Автор: Лейла Таривердиева

Комментируя принятие парламентом Армении законопроекта о начале процедуры вступления в ЕС, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений России с этой страной. И это будет отражаться на уровне жизни в этой стране. В любом случае, предупредил Оверчук, усидеть на двух стульях не получится. Армении придется делать выбор.

Цифры, приведенные российским вице-премьером, говорят сами за себя. Товарооборот с Россией у Армении вырос в минувшем году на 50 процентов до 12,7 миллиарда долларов, а оборот с ЕС, наоборот, сократился на 12 процентов и составил только 2 миллиарда долларов.

То, что экономически Армения совершенно не интересна Евросоюзу, не секрет. Те 2 миллиарда, что удалось наскрести за прошлый год, - это предел возможностей. Однако и фантастически возросший товарооборот с Россией держится не на реальных возможностях Армении и интересах российской стороны. И со смягчением антироссийских санкций эксперты ожидают резкого спада показателей.

За счет чего росла в последние три года армянская экономика и товарооборот Армении с РФ, уже неоднократно написано и сказано. "Армянское экономическое чудо" - это мыльный пузырь, и сегодня этого скрыть уже невозможно.

На днях Статистический комитет РА сообщил, что за январь-февраль экономическая активность в стране выросла на 4,1 процента. Однако экономисты не советуют спешить радоваться, потому что параллельно обвалилась промышленность - на 19,4 процента! Детализации спада пока нет, по мнению же экспертов, дело в сокращении объемов черновой обработки золота. По данным армянских СМИ, с конца 2023 года в Армении активно перерабатывались золотые слитки, из которых изготавливались заготовки для дальнейшего экспорта в третьи страны. То есть, рост показателей обеспечивался за счет реэкспорта. А теперь объемы этой деятельности сокращаются. Из-за этого пошли на спад показатели внешней торговли, которая упала с начала года в 2,5 раза, а импорт сократился на 45,8 процента.

Армянские эксперты констатируют, что экономика Армении вступает в фазу поэтапного проседания после периода бурного роста, вызванного внешними факторами, в частности, притоком российских релокантов из-за войны в Украине. По оценкам эксперта Эммануила Мкртчяна, около 20 процентов открытого или переведенного в Армению релокантами бизнеса осталось в стране, создав свои офисы и инфраструктуру. Однако этот позитивный эффект сопровождался значительным стрессом для местных производителей, особенно экспортеров. А резкое укрепление армянского драма привело к подорожанию экспортной продукции и снижению ее конкурентоспособности.

По информации армянских СМИ, помимо релокации российского капитала, война в Украине привела к тому, что Армения стала одним из основных транзитных путей для импорта в Россию произведенных в западных странах товаров и экспорта российских драгоценных камней и золота в третьи страны. Данное направление бизнес-операций резко усилилось в конце 2023 года и достигло своего пика в середине 2024 года, когда реэкспорт золота и драгоценных камней достиг более 70 процентов от общего объема армянского экспорта.

Сегодня о печальной судьбе "экономического чуда" в Армении пишут многие армянские аналитики. Член Евразийского экспертного клуба Агаси Тавадян считает, что мыльный пузырь экономического роста Армении, раздувшийся на фоне обострения ситуации в Украине, постепенно сдувается, и уже в этом году ожидается спад экспорта по сравнению с показателями 2024 года. До сих пор реэкспорт золота из России в значительной степени нивелировал спад экспорта в другие страны. Так, в страны ЕАЭС в 2024 году экспорт снизился на 15 процентов, а в страны ЕС - на 25 процентов. А теперь реэкспорт золота "просел" почти в 10 раз: если в марте 2024-го было экспортировано (реэкспортировано) золота на 1,4 миллиарда долларов, то в ноябре прошлого года этот показатель "скатился" до 110 миллионов долларов. По словам экономиста, 95 процентов промышленного роста Армении пришлось на производство реэкспортированного золота. Тавадян с горечью констатирует, что доля промышленного производства в экономике Армении ничтожно мала и в основном она живет за счет выросшей на 17 процентов в прошлом году торговли и услуг, суммарно составивших около 70 процентов общего роста.

Примечательно, что международные рейтинговые структуры, публикуя свои прогнозы по Армении в предыдущие три года, давали понять, что на Западе в курсе, откуда что берется. Там знают, что фантастические экономические показатели Армении - это всего лишь мыльный пузырь, надутый за счет нарушения Ереваном санкций, введенных в отношении России самими же Штатами и Евросоюзом. То есть нарушение санкций Арменией негласно приветствовалось.

В ноябре прошлого года армянские СМИ опубликовали интервью управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Турции и Кавказу Элизабетты Фальчетти. По словам госпожи Фальчетти, ЕБРР ожидает, что после нескольких лет сверхвысокого роста увеличение ВВП Армении будет умеренным в краткосрочной перспективе - реальный рост ВВП снизится до 6,2 процента в 2024 году и 4,8 процента в 2025 году. Представитель Европейского банка дипломатично заметила, что "временные притоки капитала, связанные с войной в Украине, уменьшились", а "геополитическая неопределенность создает значительные риски для перспектив развития экономики". Еще она аккуратно посоветовала Армении побыстрее открыть границы.

В ЕБРР увидели, что в связи с оттоком из Армении российского капитала и релокантов, а также сокращением трансфертов из РФ, армянскую экономику ждет обрушение показателей. Армения - одна из тех стран, которые нажились на войне в Украине, но ее имя никогда не упоминалось в этом списке со стороны международных организаций и мировых столиц, оставаясь лишь строчкой в аналитических рейтингах. Хотя факты налицо и просто вопиющие. В прошлом году германская DW провела расследование в связи с полным запретом на прямой импорт из России в Евросоюз непромышленных природных и синтетических алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Согласно полученным данным, российское золото на миллиарды долларов экспортируется Арменией под видом армянского. Это сказывается на фантастических показателях экспорта и импорта, а также на взлете показателей обрабатывающей промышленности. Помимо реэкспорта российского золота, Армения также на основе мутных схем поставляет в Российскую Федерацию мобильные телефоны, бытовую технику и автомобили европейского, американского и прочего производства.

Как будет выкручиваться армянская экономика, когда начнется смягчение антироссийских санкций (которое не за горами)?