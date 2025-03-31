Самый тонкий складной смартфон провалил испытание на прочность

Известный блогер Зак Нельсон уничтожил на видео складной смартфон Oppo Find N5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик доступен на YouTube-канале Нельсона JerryRigEverything.

Представленный в конце февраля Oppo Find N5 называли самым тонким складным смартфоном в мире. В сложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет 8,93 миллиметра, в разложенном - 4,21 миллиметра. Зак Нельсон устроил несколько испытаний для гаджета, которые устройство провалило.

Автор заметил, что на внутреннем гибком дисплеем появились полосы сразу после того, как обозреватель посыпал шарнир песком. По словам Нельсона, он не ожидал, что флагманский телефон будет защищен от поломок настолько плохо. При том что энтузиасту не удалось переломить шарнир пополам, после испытаний экран Oppo Find N5 уже не получилось нормально сложить.

Вместе с тем экран устройства неплохо выдерживает контакт с острыми предметами и продолжает работать после обработки огнем. Задняя панель и металлические рамки собирают царапины, если провести по ним ножом или другим острым предметом.