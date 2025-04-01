Администрация президента Германии извинилась перед Азербайджаном

Размещение в официальном профиле Президента Германии в социальной сети изображения "флага" уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно начались контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел двух стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя Администрации Президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент, и дано согласие на распространение письма в средствах массовой информации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет письмо и его перевод на русский язык:

Руководитель Администрации Президента Федеративной Республики Германия

Государственный секретарь Дёрте Дингер

31 марта 2025 года

Помощнику Президента Азербайджанской Республики Хикмету Гаджиеву

Уважаемый Хикмет Гаджиев,

В социальных сетях Федерального Президента в течение короткого времени были опубликованы неправильное изображение флага и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана. Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена.

Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане.

Предстоящий визит Федерального Президента призван укрепить азербайджано-германское партнёрство и поддержать текущий мирный процесс в регионе.

С уважением,

Д.Дингер