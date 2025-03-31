https://news.day.az/society/1740861.html Пожар в ряде сел Хачмазского района На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в селах Галаган, Хасполадоба, Джанахыр и поселке Истису Хачмазского района и в селе Куснет Губинского района. Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Пожар в ряде сел Хачмазского района
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в селах Галаган, Хасполадоба, Джанахыр и поселке Истису Хачмазского района и в селе Куснет Губинского района.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
К тушению пожаров были привлечены силы подразделений пожарной охраны Хачмазского, Шабранского и Губинского районов Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожары в селе Хасполадоба и поселке Истису Хачмазского района были потушены за короткое время, не дав огню распространиться, несмотря на ветреную погоду.
В настоящее время проводятся мероприятия по тушению пожаров на других территориях.
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