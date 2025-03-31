Пожар в ряде сел Хачмазского района

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в селах Галаган, Хасполадоба, Джанахыр и поселке Истису Хачмазского района и в селе Куснет Губинского района.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

К тушению пожаров были привлечены силы подразделений пожарной охраны Хачмазского, Шабранского и Губинского районов Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожары в селе Хасполадоба и поселке Истису Хачмазского района были потушены за короткое время, не дав огню распространиться, несмотря на ветреную погоду.

В настоящее время проводятся мероприятия по тушению пожаров на других территориях.