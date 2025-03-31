Рекорд года в Премьер-лиге Азербайджана

В XXVIII туре Премьер-лиги Мисли по футболу было забито 18 голов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче "Сумгайыт" - "Сабах" (3:3) было зафиксировано шесть голов, в игре "Туран Товуз" - "Карабах" (1:4) - пять, а во встрече "Зиря" - "Шамахы" (3:0) - три.

В матчах "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван", а также "Кяпаз" -"Сабаил" было забито по два гола (оба по 1:1).

Средняя результативность тура - 3,60. Это второй показатель текущего сезона. В 10-м туре также было забито 18 голов. Рекорд сезона принадлежит восьмому туру, когда было зафиксировано 19 взятий ворот. XXVIII тур вошел в тройку самых результативных в сезоне, а также стал самым результативным в 2025 году.