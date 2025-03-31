Ракеты Ирана готовы к запуску

Ракеты по всему Ирану готовы к запуску в случае эскалации со стороны США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на источники газеты.

"Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США, на фоне постоянных угроз военных действий со стороны [американского] президента Дональда Трампа", - говорится в материале.