https://news.day.az/world/1740778.html Ракеты Ирана готовы к запуску Ракеты по всему Ирану готовы к запуску в случае эскалации со стороны США. Как передает Day.Az, об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на источники газеты.
Ракеты Ирана готовы к запуску
Ракеты по всему Ирану готовы к запуску в случае эскалации со стороны США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на источники газеты.
"Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США, на фоне постоянных угроз военных действий со стороны [американского] президента Дональда Трампа", - говорится в материале.
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