https://news.day.az/world/1740751.html Власти Гренландии ответили Трампу Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа присоединить остров. "Трамп заявил, что США получат Гренландию. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня.
Власти Гренландии ответили Трампу
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа присоединить остров.
"Трамп заявил, что США получат Гренландию. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет", - сообщил политик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нильсен подчеркнул, что жителям Гренландии не стоит бояться подобных высказываний американского президента.
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