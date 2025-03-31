Власти Гренландии ответили Трампу

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа присоединить остров.

"Трамп заявил, что США получат Гренландию. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет", - сообщил политик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нильсен подчеркнул, что жителям Гренландии не стоит бояться подобных высказываний американского президента.