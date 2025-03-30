https://news.day.az/world/1740716.html Названа вероятная причина пожаров в Южной Корее Сильнейшие лесные пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Названа вероятная причина пожаров в Южной Корее
Сильнейшие лесные пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
"Власти предполагают, что мужчина, которому около 50 лет, начал пожар в юго-восточном уезде Ыйсон, когда 22 марта совершил обряд поминовения предков у семейного захоронения", - сказано в публикации со ссылкой на представителя полиции провинции Кёнбук.
Сейчас правоохранители находятся в процессе сбора доказательств. Задержанный мужчина отрицает свою вину, уточнило Reuters.
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