Названа вероятная причина пожаров в Южной Корее

Сильнейшие лесные пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"Власти предполагают, что мужчина, которому около 50 лет, начал пожар в юго-восточном уезде Ыйсон, когда 22 марта совершил обряд поминовения предков у семейного захоронения", - сказано в публикации со ссылкой на представителя полиции провинции Кёнбук.

Сейчас правоохранители находятся в процессе сбора доказательств. Задержанный мужчина отрицает свою вину, уточнило Reuters.