Илон Маск удивил своим образом

Бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск пришел на встречу членов Американского политического общества (America PAC) в шляпе, повторяющей форму отрезанного куска сыра.

Как передает Day.Az, видеозапись, сделанная в ходе мероприятия, появилась в аккаунте предпринимателя в социальной сети X.

Встреча состоялась в штате Висконсин. На кадрах видно, как Маск выбегает на сцену, придерживая руками падающий головной убор.

"Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?" - поинтересовался бизнесмен в начале мероприятия.

Позже он снял с себя головной убор и бросил его в толпу, предварительно оставив на нем свой автограф.

Американское политическое общество - это общественная организация, созданная Маском в июле 2024 года. Основным направлением деятельности America PAC является поиск граждан США, готовых стать сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.