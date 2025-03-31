В Австрии раскритиковали планы ЕК

Член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер раскритиковала планы Еврокомиссии (ЕК) по милитаризации Евросоюза (ЕС), заявив, что объединение превращается "из бывшего миротворца в военного игрока".

Как передает Day.Az, об этом говорится в ее обращении к ЕК, с текстом которого ознакомилась "Лента.ру".

"4 марта 2025 года председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о своем плане ReArm Europe. Цель - мобилизовать до 800 миллиардов евро. Тем самым Комиссия не только впечатляющими темпами продвигает "долговой союз" и эрозию национального суверенитета, но и превращает ЕС из бывшего миротворца в военного игрока", - утверждает она.

"Цейтнот разрушающего мир милитаризма, царящий в Брюсселе, таким образом, приближается к тревожной кульминации, в то время как остальной мир - во главе с США при президенте [Дональде] Трампе - сосредоточен на скором мирном урегулировании".

В связи с этим депутат задает Еврокомиссии следующий вопрос о том, каким образом ЕС "оправдывает постепенное уничтожение национального суверенитета и взаимное долгообразование в военных целях".

"Преследует ли Комиссия цель создания ориентированной на войну экономики и установления централизованного командования над национальными армиями? Разве не безответственно со стороны Комиссии готовиться к военной эскалации с Россией, в то время как США стремятся к скорейшему мирному соглашению с этой самой страной?" - говорится в письме Штегер.