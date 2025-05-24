Автор: Мехти Ахмедзаде

Война основателя Телеграм Павла Дурова с властями Франции, которые без весомых причин задержали его в прошлом году, продолжается. Предприниматель опубликовал в соцсети Х новые подробности произошедшего во время выборов в Румынии.

По словам Дурова, глава внешней разведки Франции Лернер приезжал в Румынию за два дня до президентских выборов,

"Перед его визитом евродепутат и ближайшая сторонница Макрона Валери Хайер заявила, что будет сделано всё, чтобы следующий президент Румынии был проевропейским. Так что же он там делал после такого обещания?", - написал в Х основатель Telegram.

Ранее, напомним, он объявил, что готов поехать в Румынию, чтобы дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в этой стране.

Макрон сейчас, наверное, нервничает как в истории с Кэндис Оуэнс и может прибегнуть к тем же манипуляциям, что и с нею. Тогда Оуэнс сообщила, что ее преследуют представители французской дипмиссии в США. Дипломаты предложили ей 5 млн. долларов от президента, требовали прекратить расследование и публично утверждать, что "Брижит Макрон - мужчина".

С Дуровым такое явно не прохляет - миллионы ему не нужны, да и позиция у него более принципиальная ввиду пережитого во Франции. Будем следить, к каким метолам прибегнет недонаполеон.

Макрон, как известно, любит давать бесконечные речи о демократии, свободе слова и европейских ценностях. Он всегда якобы на "передовой борьбы за права человека". Особенно когда это красиво звучит на международных саммитах для его пробившего дно имиджа.

Но в реальности, когда президету Франции что-то мешает, в ход идут запугивание, дипломатический шантаж и откровенное вмешательство. То миллионы предлагают за молчание, то задерживают без объяснений, а потом делают вид, что так и надо. Вот он какой - "отец демократии".