ЕС может отключить десятки российских банков от SWIFT

Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России.

Как передает Day.A, об этом пишет агентство Bloomberg.

"ЕС рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро", - говорится в сообщении издания.

Как сообщал Bloomberg, Еврокомиссия также планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран "примерно" до $45 за баррель.

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