https://news.day.az/world/1755261.html ЕС может отключить десятки российских банков от SWIFT Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России. Как передает Day.A, об этом пишет агентство Bloomberg.
ЕС может отключить десятки российских банков от SWIFT
Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России.
Как передает Day.A, об этом пишет агентство Bloomberg.
"ЕС рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро", - говорится в сообщении издания.
Как сообщал Bloomberg, Еврокомиссия также планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран "примерно" до $45 за баррель.
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