Во Франции подали несколько исков против Олимпиады-2030

Несколько судебных исков были поданы во Франции с целью добиться отмены проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, которые должны пройти во Французских Альпах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Против проведения Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах были поданы два судебных иска. Инициаторами обращений выступили гражданский коллектив JOP 2030, местные выборные должностные лица и ассоциации по защите окружающей среды", - сообщил телеканал.

Исходящий от граждан иск направлен в административный суд Лиона с просьбой приостановить действие олимпийского контракта, который предусматривает создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце. В число заявителей также вошли Лига по правам человека, Ассоциация по изучению и защите долины Сервьер (AESC) и депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Франсуа Куломм.

Также истцы обратились в Комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, указывая на риски подготовительных работ к олимпиаде для экологии и неоправданные финансовые затраты.

Противники олимпиады также требуют "ввести мораторий на специальные олимпийские законы" и организовать общественные дебаты по поводу проведения соревнований во Франции.

Отметим, что Олимпиада во Французских Альпах должна пройти 1-17 февраля 2030 года.