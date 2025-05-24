https://news.day.az/world/1755286.html Вертолет потерпел крушение в Таиланде - есть погибшие - ВИДЕО Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан в 40 км южнее города Хуахин. Как сообщает Day.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Matichon. Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом.
Вертолет потерпел крушение в Таиланде - есть погибшие - ВИДЕО
Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан в 40 км южнее города Хуахин.
Как сообщает Day.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.
Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом. На опубликованных изданием снимках видны горящие обломки вертолета, который упал в лесистой местности.
Очевидцы утверждают, что услышали взрыв перед тем, как вертолет разбился. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.
Ранее вертолет потерпел крушение в России.
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