МЧС Азербайджана приняло участие в межгосударственных учениях СНГ

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана со ссылкой на информацию агентства АПА.

Учения проходили с 19 по 23 мая на полигоне Ногинского спасательного центра Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мероприятие было организовано в рамках исполнения решения 36-го заседания Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Основной темой учений стала ликвидация последствий землетрясения с масштабными разрушениями. Азербайджан в этих учениях представлял Международный поисково-спасательный отряд МЧС, в составе которого было 30 сотрудников и 5 единиц техники.

В ходе учений были успешно выполнены ключевые задачи: оперативное развертывание сил и средств в зоне ЧС, организация палаточного лагеря для размещения спасательных подразделений, создание координационного центра и налаживание взаимодействия между участниками, проведение разведки с целью обеспечения безопасности спасательных работ, укрепление аварийных конструкций, проведение спасательных операций на высоте и под завалами.

Также активно применялись беспилотные летательные аппараты для мониторинга обстановки, современные средства управления и связи. Особое внимание уделялось защите здоровья и безопасности личного состава.

Одной из важных задач было отработка упрощённых процедур пересечения границы и таможенного оформления участников учений.

Кроме того, участники посетили Ногинский спасательный центр, ознакомились с его технической базой и возможностями. В рамках учений прошли семинары по темам применения дронов, организации психологической поддержки, обеспечения связи, проведения водолазных и кинологических операций.

По окончании учений было проведено подведение итогов, и сотрудников, особо отличившихся в ходе мероприятия, наградили руководители Министерства по чрезвычайным ситуациям России.