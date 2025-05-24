Яростные протесты в Бангладеш - ВИДЕО
Этой ночью масштабные протесты охватили одну из самых густонаселённых стран мира 175-миллионный Бангладеш.
Как передает Day.Az, протесты вызваны запретом бывшей правящей партии страны "Авами лиг" случившимся две недели назад на фоне анонсированного возвращения в страну бывшей главы партии и свергнутой премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Эти события усилили политическую поляризацию и беспорядки в Бангладеш, вызвав опасения, что местные исламистские группировки могут попытаться воспользоваться ситуацией, потенциально усилив влияние Пакистана.
Ряд СМИ, тем временем, предупреждают, что подобные перемены могут ещё больше воодушевить националистов и индуистов в Индии, что может привести к эскалации региональной нестабильности.
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