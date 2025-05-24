Полузащитник «Байера» перешел в «Ливерпуль»
Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц подписал контракт с английским "Ливерпулем".
Как передает Day.Az, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По сведениям источника, сторона игрока согласовала все личные детали нового контракта с английским клубом, после чего было заключено письменное соглашение. Теперь ведутся прямые переговоры между клубами о переходе футболиста.
В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
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