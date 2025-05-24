Полузащитник «Байера» перешел в «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц подписал контракт с английским "Ливерпулем".

Как передает Day.Az, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По сведениям источника, сторона игрока согласовала все личные детали нового контракта с английским клубом, после чего было заключено письменное соглашение. Теперь ведутся прямые переговоры между клубами о переходе футболиста.

Источник сообщает, что "Байер" также настроен на скорое завершение трансфера, которое должно быть официально анонсировано на предстоящей неделе. Клуб не хочет затягивать переход, так как Вирц изъявил чёткое желание перейти в стан мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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