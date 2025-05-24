Ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе

Сильные ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе Ухань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что австралийский город Тари продолжает тонуть.