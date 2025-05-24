https://news.day.az/world/1755242.html Ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе - ВИДЕО Сильные ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе Ухань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что австралийский город Тари продолжает тонуть.
Ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе - ВИДЕО
Сильные ливни вызвали масштабное наводнение в китайском городе Ухань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что австралийский город Тари продолжает тонуть.
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