В Баку представлена выставка “Зерна”

23 мая в Центре Современного Искусства в Баку открылась персональная выставка художницы Туран Айдынлы под названием "Зерна". Выпускница Азербайджанской Академии Художеств представит свои произведения до 29 мая.

Как передает Day.Az, открытие прошло при участии представителей художественного сообщества, кураторов, художников и ценителей искусства. Посетители выставки ознакомились с работами, передающими поэтику повседневной жизни, вызывающими эмоции формой и цветом.

Понятие "зерно", вынесенное в название выставки, символизирует как начало жизни, так и процесс личностного развития. Простой образ - зёрна граната и семя - в руках Туран Айдынлы превращается в многослойное, глубокое и молчаливое художественное высказывание. В её работах время замирает, звуки стихают, а формы ведут тихий диалог со зрителем.

Работы, представленные на выставке, отличаются утончённой цветовой палитрой, сбалансированной композицией и выразительной формой, наполненной чувствами. Каждое произведение побуждает зрителя задуматься, почувствовать и найти отклик в собственных впечатлениях.

Получив профессиональное образование в Азербайджанской Академии Художеств, Туран Айдынлы продолжает свою деятельность как независимый художник. Её творчество основано как на академических принципах, так и на личном художественном чувстве. Выставка "Зерна" предлагает не только эстетический, но и эмоциональный опыт.

Выставка будет открыта в Центре Современного Искусства до 29 мая. Вход свободный.

Адрес: Центр Современного Искусства

Даты: 23-29 мая 2025 года

Instagram: @turan.aydinli

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