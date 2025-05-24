В Турции состоялось мероприятие, посвящённое Году Конституции и Суверенитета Азербайджана

В концертном зале Управления культуры и туризма города Карс состоялись концерт и показ национальной одежды, приуроченные к "Году Конституции и Суверенитета Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано совместными усилиями администрации губернатора и муниципалитета Карса, Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, генконсульства нашей страны в Карсе, Федерации турецко-азербайджанских обществ (Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası - TADEF) и Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Анкаре.

На концерте присутствовали первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, генконсул нашей страны в Карсе Замин Алиев, депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Адем Чалкын, глава муниципалитета Карса Отукен Сенгер и др.

Показ национальной одежды Азербайджана вызвал большой интерес у сотен жителей восточной турецкой провинции, после чего состоялись выступления народного артиста Азербайджана, исполнителя на балабане Алихана Самедова и заслуженной артистки Реваны Гурбановой.

Участники мероприятия подчеркнули нерушимость братских уз Турции и Азербайджана, выразили надежду на продолжение мероприятий, посвященных истории и культуре нашей страны.

Ранее мы сообщали, что Ашуг Наргиля Мехтиева запомнилась своим выступлением в музыкальном проекте "Народная песня", который транслировался по Общественному телевидению Грузии, имеющем широкую зрительскую аудиторию.