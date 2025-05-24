В Китае прошли бои между роботами

На технологической выставке, прошедшей в Китае, состоялось зрелищное состязание между двумя человекоподобными роботами.

Как передает Day.Az со ссылкой на публикацию в аккаунте издания Pressorbe в соцсети X, на специально оборудованной арене были проведены бои между роботами, управляемыми с помощью искусственного интеллекта.

Данное мероприятие привлекло значительное внимание среди посетителей выставки.

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