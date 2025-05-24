https://news.day.az/hitech/1755200.html В Китае прошли бои между роботами - ВИДЕО На технологической выставке, прошедшей в Китае, состоялось зрелищное состязание между двумя человекоподобными роботами. Как передает Day.Az со ссылкой на публикацию в аккаунте издания Pressorbe в соцсети X, на специально оборудованной арене были проведены бои между роботами, управляемыми с помощью искусственного интеллекта.
В Китае прошли бои между роботами - ВИДЕО
На технологической выставке, прошедшей в Китае, состоялось зрелищное состязание между двумя человекоподобными роботами.
Как передает Day.Az со ссылкой на публикацию в аккаунте издания Pressorbe в соцсети X, на специально оборудованной арене были проведены бои между роботами, управляемыми с помощью искусственного интеллекта.
Данное мероприятие привлекло значительное внимание среди посетителей выставки.
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