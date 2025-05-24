Группа «ВИА Гра» официально прекратила существование

Популярная украинская группа "ВИА Гра" официально прекратила свое существование после 25 лет на сцене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, финальной работой коллектива стал сингл под названием Galileo, выпущенный 23 мая 2025 года.

Песню исполнили София Тарасова и Ульяна Синецкая, а автором музыки и текста вновь выступил бессменный продюсер группы Константин Меладзе.

В своем обращении Меладзе поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте за эти годы - от солисток до звукорежиссеров и музыкантов. Особо он отметил, что "главное и лучшее, что останется - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой". Слово "Верой" написано с заглавной буквы - очевидная отсылка к одной из самых ярких участниц "золотого состава" группы, певице Вере Брежневой.

Стоит напомнить, что в 2012 году Меладзе уже объявлял о закрытии "ВИА Гры", однако позже перезапустил проект через телевизионное шоу "Хочу V ВИА Гру", в результате которого был сформирован новый состав. Группа продолжала свою деятельность в различных конфигурациях вплоть до 2025 года.

Спустя четверть века после основания, "ВИА Гра" окончательно уходит со сцены, оставив в истории поп-музыки десятки хитов, узнаваемый стиль и тысячи поклонников по всему миру.